Богомаз: дроны ВСУ совершили массовый налёт на Брянскую область

Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществили массированное нападение на Брянскую область, проинформировал Александр Богомаз.
Губернатор подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
Он уточнил, что в Брянске в многоквартирном доме были повреждены окна. Помимо этого, повреждения получили машины. По словам Богомаза, речь идёт о шести автомобилях.
«Украинскими террористами совершена очередная массированная атака с помощью БпЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в Telegram.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Брянской области средства противовоздушной обороны сбили 14 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.