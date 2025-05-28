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Богомаз: дроны ВСУ совершили массовый налёт на Брянскую область

В Брянске повреждены окна в многоквартирном доме, а также автомобили.

Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществили массированное нападение на Брянскую область, проинформировал Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Он уточнил, что в Брянске в многоквартирном доме были повреждены окна. Помимо этого, повреждения получили машины. По словам Богомаза, речь идёт о шести автомобилях.

«Украинскими террористами совершена очередная массированная атака с помощью БпЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в Telegram.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Брянской области средства противовоздушной обороны сбили 14 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.