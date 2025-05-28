Богомаз: дроны ВСУ совершили массовый налёт на Брянскую область

«Украинскими террористами совершена очередная массированная атака с помощью БпЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в Telegram.