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Sky News: Лавров преподал урок Мерцу и показал его некомпетентность

Глава МИД России Сергей Лавров публично указал на неопытность канцлера Германии Фридриха Мерца после его заявления о снятии всех ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Лавров публично пристыдил немецкого канцлера.

Глава МИД России Сергей Лавров публично указал на неопытность канцлера Германии Фридриха Мерца после его заявления о снятии всех ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: “Вам еще многому предстоит научиться”», — передает телеканал. Sky News также отмечает, что после заявлений Мерца возникла путаница относительно того, планирует ли Германия поставить ракеты Taurus Украине.

Дополнительно в материале говорится, что слова немецкого канцлера позволили Лаврову укрепить позицию Москвы о том, что именно европейские союзники Украины выступают в роли агрессоров. В частности, упоминается использование британских ракет Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французских Scalp и американских ATACMS.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже выражала сомнения в заявлениях Фридриха Мерца об отсутствии планов поставок Украине ракет Taurus, назвав это «игрой слов» и попыткой скрыть реальные действия Берлина. Она предупреждала, что любые удары по российским объектам немецким вооружением Москва будет расценивать как прямое участие Германии в конфликте на стороне Киева.