Sky News: Лавров преподал урок Мерцу и показал его некомпетентность

«Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: “Вам еще многому предстоит научиться”», — передает телеканал. Sky News также отмечает, что после заявлений Мерца возникла путаница относительно того, планирует ли Германия поставить ракеты Taurus Украине.