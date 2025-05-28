В Китае парапланерист едва не замерз насмерть, когда его затянуло в облака

Этот вихревой поток мгновенно поднял его на высоту около 8,5 километров, что превышает высоту большинства пассажирских самолетов. В этом районе воздух был очень разрежен, а температура достигала −40 градусов по Цельсию. При этом Лю Гэ не имел кислородной маски, что значительно усложнило ситуацию и поставило его под угрозу жизни.