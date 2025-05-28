В Китае парапланерист едва не замерз насмерть, когда его затянуло в облака

Китайский парапланерист по имени Лю Гэ чуть не потерял жизнь во время полета над горами Цилянь на севере страны. Об этом сообщает издание Need To Know.
Во время полета он оказался в опасной ситуации, когда потерял управление своим парапланом, попав в редкое атмосферное явление — так называемое «облачное всасывание».
Этот вихревой поток мгновенно поднял его на высоту около 8,5 километров, что превышает высоту большинства пассажирских самолетов. В этом районе воздух был очень разрежен, а температура достигала −40 градусов по Цельсию. При этом Лю Гэ не имел кислородной маски, что значительно усложнило ситуацию и поставило его под угрозу жизни.
Несмотря на экстремальные условия, мужчина оставался в сознании около 20 минут. В какой-то момент ему удалось стабилизировать параплан и совершить посадку. Сейчас он находится в больнице для восстановления, однако его полет вызвал интерес у служб безопасности, поскольку он был осуществлен без согласования с диспетчерской службой.
Ранее сообщалось, что пилот мотодельтаплана погиб в Кировской области, упав на лед во время испытания летательного аппарата после покупки. Мотодельтаплан совершил жесткую посадку на покрытое льдом водохранилище.