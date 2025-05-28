Силы ПВО сбили 27 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы

В ночь на среду российские военные ликвидировали 27 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, которые летели в сторону российской столицы, об отражении атак заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в 03:26.
«Уничтожено ещё два вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в предыдущем сообщении Собянина в Telegram.
На местах падения обломков беспилотников находятся специалисты.
Ранее сообщалось, что в ходе очередной атаки были отражены попытки восьми беспилотных летательных аппаратов проникнуть в московское воздушное пространство.