Собянин сообщил об уничтожении еще одного вражеского БПЛА на подлете к Москве

Ликвидирован еще один украинский беспилотник, который летел на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, — написал он в Telegram-канале.
До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу, сообщил Сергей Собянин.
Также силами ПВО была отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.