Мёртвого тигра выловили в море у берегов Большого Камня

О жуткой находке писали в социальных сетях, инцидентом заинтересовались и прокуратура со Следственным комитетом, проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства гибели хищника устанавливают эксперты.
Вероятно, это тот амурский тигр, которого 18 мая заметили в акватории бухты Емар под Владивостоком. Выловить тушу тогда не удалось из-за погодных условий. Вчера погода была более благосклонна — погибшего хищника волнами прибило к берегу, его достали сотрудники муниципального управления по делам ГОЧС и волонтёры из числа Шкотовской общественной организации охотников и рыболовов.
Если будет установлен факт насильственной гибели животного, то будут основания для уголовного дела о незаконной добыче особо ценных природных ресурсов (браконьерстве). Однако жители Приморья уже ставят под сомнение «особую ценность» амурского тигра: в последние годы участились случаи выхода полосатых хищников к населённым пунктам, это приводит к конфликтным ситуациям — тигры давят сторожевых собак и домашний скот, были случаи нападения на людей. Последние визиты тигров отмечались в Тавричанке Надеждинского округа и в сёлах Линевичи и Кугуки под Уссурийском. Депутат Леонид Васюкевич даже внёс на рассмотрение коллег из Законодательного Собрания Приморья инициативу об отстреле тигров, которые заходят в населённые пункты, но предложение отклонили.
Видимых повреждений на туше тигра не обнаружено, информирует Минприроды Приморского края. Но точную причину гибели животного назовут эксперты Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий, которым передали погибшего хищника на экспертизу.