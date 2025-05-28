Мёртвого тигра выловили в море у берегов Большого Камня

Если будет установлен факт насильственной гибели животного, то будут основания для уголовного дела о незаконной добыче особо ценных природных ресурсов (браконьерстве). Однако жители Приморья уже ставят под сомнение «особую ценность» амурского тигра: в последние годы участились случаи выхода полосатых хищников к населённым пунктам, это приводит к конфликтным ситуациям — тигры давят сторожевых собак и домашний скот, были случаи нападения на людей. Последние визиты тигров отмечались в Тавричанке Надеждинского округа и в сёлах Линевичи и Кугуки под Уссурийском. Депутат Леонид Васюкевич даже внёс на рассмотрение коллег из Законодательного Собрания Приморья инициативу об отстреле тигров, которые заходят в населённые пункты, но предложение отклонили.