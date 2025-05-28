Венгрия и Словакия заблокировали декларацию об укреплении демократии в ЕС

Ранее в Евросоюзе уже возникали разногласия между странами по вопросам внутренней политики и ценностей, что привело к обсуждению возможного лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. Эти споры связаны с тем, что ряд государств, включая Венгрию, выступают за более самостоятельную и суверенную политику, что усиливает противоречия внутри объединения.