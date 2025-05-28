Губернатор Анохин: над Смоленской областью подавили 11 БПЛА

Над Россией уничтожают беспилотники ВСУ.
В Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших в результате атаки нет. Об этом 28 мая сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Уважаемые смоляне! Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале.
По его словам, разрушений и пострадавших в результате падения дронов не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работу экстренные и оперативные службы.
Также Министерство обороны России сообщило, что за период с 21:00 27 мая до полуночи 28 мая российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников над территориями шести российских регионов. В числе сбитых аппаратов — летательные аппараты самолетного типа, атаковавшие Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области.