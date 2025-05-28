Водитель устроил смертельное ДТП во время обгона в Приморье

Напомним, что мотосезон совсем недавно начался, но на дорогах Приморья практически ежедневно происходят серьезные аварии с участием двухколесного транспорта. И чаще всего в ДТП получают травмы именно водители мотоциклов и скутеров. Серьезное ДТП произошло 27 мая в Уссурийске — там на оживленной дороге столкнулись фура и мотоцикл.