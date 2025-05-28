Водитель устроил смертельное ДТП во время обгона в Приморье

Водитель легкового авто решил устроить обгон на трассе в ЗАТО Фокино. Однако он столкнулся с микроавтобусом, от силы удара ТС буквально взлетели на воздух, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По предварительной информации, есть погибший. При этом о состоянии других участников аварии не сообщается. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего, а также выяснят, находились ли водители в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что мотосезон совсем недавно начался, но на дорогах Приморья практически ежедневно происходят серьезные аварии с участием двухколесного транспорта. И чаще всего в ДТП получают травмы именно водители мотоциклов и скутеров. Серьезное ДТП произошло 27 мая в Уссурийске — там на оживленной дороге столкнулись фура и мотоцикл.