Пожар в промзоне Челябинска уничтожил два грузовика и восемь легковых авто

По информации чрезвычайной службы, на открытой местности загорелись поддоны. Локализовать пожар удалось на площади 800 квадратных метров. Ситуация усугублялась тем, что рядом находились припаркованные автомобили. По предварительной информации, которую уже глубокой ночью представили в региональном МЧС, в результате разгула огня было уничтожено 12 автомобилей — восемь легковушек и два грузовика.
Последнее сообщение от МЧС о ситуации на месте ЧС было представлено в час ночи. К этом времени туда были направлены специалисты по управлению беспилотниками для мониторинга обстановки, а также испытательная пожарная лаборатория. По предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.