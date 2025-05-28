Пожар в промзоне Челябинска уничтожил два грузовика и восемь легковых авто

Последнее сообщение от МЧС о ситуации на месте ЧС было представлено в час ночи. К этом времени туда были направлены специалисты по управлению беспилотниками для мониторинга обстановки, а также испытательная пожарная лаборатория. По предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.