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Суд в Новосибирске не стал изменять жителю Хакасии приговор за госизмену

Приговор Верховного суда Республики Хакасия оставили без изменений.

Источник: AP 2024

В Новосибирске рассмотрели апелляционную жалобу на приговор жителю Республики Хакасия, осужденному на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Согласно информации, опубликованной на сайте Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, приговор Верховного суда Республики Хакасия был оставлен без изменений.

— Судебный акт оставлен без изменений, — указано в карточке дела.

Приговор жителю Хакасии был вынесен 5 марта. Спустя несколько дней поступили апелляционные жалобы как от самого осужденного, так и от его адвоката. Рассматривали их в суде в Новосибирске 27 мая.