Суд в Новосибирске не стал изменять жителю Хакасии приговор за госизмену

В Новосибирске рассмотрели апелляционную жалобу на приговор жителю Республики Хакасия, осужденному на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Согласно информации, опубликованной на сайте Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, приговор Верховного суда Республики Хакасия был оставлен без изменений.
— Судебный акт оставлен без изменений, — указано в карточке дела.
Приговор жителю Хакасии был вынесен 5 марта. Спустя несколько дней поступили апелляционные жалобы как от самого осужденного, так и от его адвоката. Рассматривали их в суде в Новосибирске 27 мая.