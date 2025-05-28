Власти Омской области организовали проверку из-за сообщений о серии хлопков

Как сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, по распоряжению Виталия Хоценко во все упомянутые места, где были замечены хлопки, были направлены сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств и оперативного реагирования.