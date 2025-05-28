Власти Омской области организовали проверку из-за сообщений о серии хлопков

Во вторник, 27 мая, поздно вечером жители Омска и районов сообщали о звуках хлопков, вызывающих вибрацию стен. Сообщения поступали из Омского района, окрестностей населенных пунктов Пушкино, Андреевка и Ростовка, а также от жителей Амурского поселка, расположенного в северо-восточной части Омска.
Как сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, по распоряжению Виталия Хоценко во все упомянутые места, где были замечены хлопки, были направлены сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств и оперативного реагирования.
Ахвердиева уточнила, что по указанию главы региона к проверке также подключены Министерство региональной безопасности Омской области и сотрудники МЧС.
Ранее мы писали, что в Омске в частном доме произошел взрыв из-за отопительного котла — в результате пострадал пенсионер.