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Власти Омской области организовали проверку из-за сообщений о серии хлопков

В места, где были замечены хлопки, были направлены сотрудники полиции.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 27 мая, поздно вечером жители Омска и районов сообщали о звуках хлопков, вызывающих вибрацию стен. Сообщения поступали из Омского района, окрестностей населенных пунктов Пушкино, Андреевка и Ростовка, а также от жителей Амурского поселка, расположенного в северо-восточной части Омска.

Как сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, по распоряжению Виталия Хоценко во все упомянутые места, где были замечены хлопки, были направлены сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств и оперативного реагирования.

Ахвердиева уточнила, что по указанию главы региона к проверке также подключены Министерство региональной безопасности Омской области и сотрудники МЧС.

Ранее мы писали, что в Омске в частном доме произошел взрыв из-за отопительного котла — в результате пострадал пенсионер.