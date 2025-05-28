Бастрыкин потребовал отчёт по пожару в Новосибирске с двумя погибшими

Следственный комитет России примет к расследованию трагедию, произошедшую в частном секторе Новосибирска в апреле. Поводом стало обращение местной жительницы, чей муж погиб в пожаре. Женщина выразила несогласие с ходом проверки и попросила детально разобраться в обстоятельствах.
По данным заявительницы, возгорание произошло в её доме и у соседей из-за перебоев напряжения в электросети. В результате происшествия два человека, включая её супруга, скончались от ожогов. Ещё двое пострадавших были доставлены в больницу. Несколько жилых домов сгорели дотла вместе с имуществом. На данный момент никому обвинения не предъявлены.
В региональном управлении СК по Новосибирской области проводилась процессуальная проверка. Теперь глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил официально возбудить уголовное дело. Он также потребовал представить доклад по установке обстоятельств произошедшего и ходу расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.