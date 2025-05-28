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Собянин: Средствами ПВО уничтожено еще два БПЛА, атаковавших Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, которые атаковали столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, которые атаковали столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу, сообщил Сергей Собянин.

Также силами ПВО была отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.