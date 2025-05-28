Кассир магазина в Хабаровске отобрала у грабителя рюкзак с его паспортом

В супермаркет в Кировском районе «покупатель» пришел в вечернее время. Он сложил в рюкзак упаковки копченой рыбы, две палки колбасы и две бутылки виски и отправился не к кассе, а к выходу. Заметив это, кассир побежала за ним и схватила за рюкзак. Сначала мужчина сопротивлялся, но потом бросил награбленное и убежал.