Кассир магазина в Хабаровске отобрала у грабителя рюкзак с его паспортом

В Хабаровске полицейские задержали неудачливого грабителя магазина, у которого во время преступления что-то пошло не так. Кассир торговой точки отобрала у гражданина рюкзак, в котором впоследствии нашёлся паспорт криминального таланта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В супермаркет в Кировском районе «покупатель» пришел в вечернее время. Он сложил в рюкзак упаковки копченой рыбы, две палки колбасы и две бутылки виски и отправился не к кассе, а к выходу. Заметив это, кассир побежала за ним и схватила за рюкзак. Сначала мужчина сопротивлялся, но потом бросил награбленное и убежал.
Директор магазина обратился в полицию. В рюкзаке во время осмотра участковые обнаружили не только продукты общей стоимостью около 3 тысяч рублей, но и паспорт.
Подозреваемого задержали у него дома. Он объяснил, что хотел продолжать «банкет» с приятелями, но алкоголь закончился — вот он и решил его раздобыть. Ранее задержанный был судим, отбывал сроки в колониях, до попытки ограбить магазин подрабатывал разнорабочим.
— Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 161 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее хабаровчанин украл у бывшего работодателя полуприцеп от фуры и спрятал его в Амурске.