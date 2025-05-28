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Сотрудницы Секретной службы США подрались под окнами Обамы

В Вашингтоне две сотрудницы американской Секретной службы подрались около особняка бывшего президента США Барака Обамы во время дежурства. Об этом пишет The Daily Mail.

Источник: Фонд Барака Обамы

Как сообщает газета, инцидент произошел 21 мая около 2:30 (9:30 мск). На аудиозаписи, записанной перед дракой, слышно, как одна из женщин-агентов зовет начальника и угрожает коллеге: «Могу ли я вызвать начальника перед тем, как надеру задницу этой девушке?».

В Секретной службе заявили, что отстранили участниц конфликта от работы до завершения результатов внутреннего расследования.

«У Секретной службы очень строгий кодекс поведения для всех сотрудников, и любое поведение, нарушающее этот кодекс, неприемлемо», — отметили в ведомстве.

Во время первого срока президента США Дональда Трампа охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими. Эрдоган прибыл туда для встречи с американским коллегой. Несколько десятков местных жителей устроили акцию в знак протеста против приезда турецкого лидера. Митингующие вступили в перепалку с охраной Эрдогана, после чего завязалась драка. По меньшей мере девять человек пострадали и двое были арестованы.