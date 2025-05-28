Сотрудницы Секретной службы США подрались под окнами Обамы

Во время первого срока президента США Дональда Трампа охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими. Эрдоган прибыл туда для встречи с американским коллегой. Несколько десятков местных жителей устроили акцию в знак протеста против приезда турецкого лидера. Митингующие вступили в перепалку с охраной Эрдогана, после чего завязалась драка. По меньшей мере девять человек пострадали и двое были арестованы.