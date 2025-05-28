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Омичи в соцсетях пожаловались на хлопки вечером вторника

Жители Омска пожаловались, что услышали несколько хлопков.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, региональные власти начали проверку в связи с многочисленными сообщениями в соцсетях о непонятных хлопках в городе.

«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — сказала собеседник агентства.

Напомним, что вечером 27 мая жители Омска массово публиковали в социальных сетях сообщения о странных громких звуках, напоминающих хлопки, которые были слышны в разных районах города и пригородных поселках.

Ранее, в результате атаки вражеского БПЛА на Воронежскую область на востоке региона вспыхнул пожар в лесу. Тогда же силами российской ПВО за ночь над четырьмя районами области уничтожили более 20 беспилотников.