Омичи в соцсетях пожаловались на хлопки вечером вторника

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, региональные власти начали проверку в связи с многочисленными сообщениями в соцсетях о непонятных хлопках в городе.
«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — сказала собеседник агентства.
Напомним, что вечером 27 мая жители Омска массово публиковали в социальных сетях сообщения о странных громких звуках, напоминающих хлопки, которые были слышны в разных районах города и пригородных поселках.
Ранее, в результате атаки вражеского БПЛА на Воронежскую область на востоке региона вспыхнул пожар в лесу. Тогда же силами российской ПВО за ночь над четырьмя районами области уничтожили более 20 беспилотников.