Shot: Три взрыва прогремели над Рязанью

Три взрыва прогремели над Рязанью. Сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что взрывы и стрельба раздались над Рязанью около 3:40. Было слышно не менее трех громких звуков над несколькими районами города. По словам очевидцев, сработала система ПВО, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два БПЛА, которые атаковали столицу. Об этом 28 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Этой ночью средства ПВО уничтожили уже 29 беспилотников.
Беспилотники ВСУ атаковали Тулу. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители рассказали, что примерно в 23:20 слышали не менее трех взрывов в Привокзальном районе.