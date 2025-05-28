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Yle: сотрудник финской полиции забыл в поезде секретные документы

Речь идет о документах, которым была присвоена вторая степень секретности.

Источник: Аргументы и факты

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) приняла меры в отношении своего сотрудника, который по ошибке оставил рюкзак с секретными документами в поезде. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел во время служебной командировки, когда мужчина забыл свой рюкзак при пересадке.

В рюкзаке находились документы, которым была присвоена вторая степень секретности, что означает запрет на их разглашение лицам, не являющимся сотрудниками полиции безопасности. Несмотря на это, предполагается, что эти материалы не попали к посторонним лицам.

По информации SUPO, публикация содержимого документов могла бы нанести серьезный ущерб национальной безопасности Финляндии. В связи с этим за нарушение было вынесено письменное предупреждение, а дополнительные детали инцидента остаются засекреченными.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления общих служб США (GSA) вследствие ошибки получили доступ к электронной папке, в которой хранились конфиденциальные документы, включая потенциально секретные планы этажей Белого дома.