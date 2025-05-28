Новое дело возбудили против историка Тамары Эйдельман*

Ранее историк была оштрафована за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, а позже стала фигуранткой дела о реабилитации нацизма. В 2022 году Тамара Эйдельман была включена в реестр иностранных агентов, но безуспешно пыталась оспорить это решение в суде. Летом 2024 года против нее возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, а в декабре оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии.