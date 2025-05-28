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В ДТП под Омском погиб водитель и пострадали двое детей

Смертельная авария произошла на трассе Омск—Тара.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 мая, на 170 км дороги Омск—Тара произошла авария. В результате ДТП один человек погиб, двое детей доставлены в тяжелом состоянии в больницу.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, водитель легкового автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу, где столкнулся с груженным дровами ЗИЛом. В результате ДТП 36-летний водитель легковушки погиб на месте. Его пассажиры: 11-летняя девочка и 9-летний мальчик, госпитализированы.

Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки. Ее проведение контролирует прокуратура.