Собянин заявил, что налет дронов на Москву еще не закончился

С 21:00 по московскому времени 27 мая до полуночи 28 мая российские системы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 112 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве шести регионов России. Средства противовоздушной обороны также успешно предотвратили нападение 18 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на столицу.