Собянин: Отражена попытка атаки еще четырех БПЛА, направлявшихся к Москве

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать налет украинских БПЛА. Уничтожено еще четыре беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Уточняется, что в результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений и никто не пострадал.
До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу, сообщил Сергей Собянин.
Также силами ПВО была отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.