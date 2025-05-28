Рогов: ВС России освободили более 75% Запорожской области

Военнослужащие из группировки «Днепр» освободили часть территории.
Площадь освобожденной ВС РФ части Запорожской области впервые превысила 75%. Под контролем российских сил находится 20 570 квадратных километров. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти или 75,67%. Это заслуга русских солдат из подразделений группировки “Днепр”, освободивших за последнее время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки», — процитировало слова Рогова РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, ВС РФ приступили к активным боевым действиям за освобождение последнего участка границы между Запорожской областью и ДНР. Российские силы также ведут наступательные действия на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта.
В начале мая Владимир Рогов заявил о 28 взрывах и стрельбе в Запорожье. По его словам, украинские военные пытались сбить дроны, которые направлялись к своим целям — объектам, используемым Вооруженными силами Украины для ведения боевых действий.