В федеральном розыске. Полиция ответила, как с 2008 года ищут Дашу Некрасову

Журналист Елена Погребижская на своём канале в мае 2025 года выпустила фильм о Даше Некрасовой — девочке из Омска, которая пропала 9 апреля 2008 года. Сестра пропавшей Юлия рассказала документалистке, как проходили поиски.
Корреспондент сайта «АиФ в Омске» поговорил на ту же тему с заместителем начальника отдела организации розыскной деятельности Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Рамилем Маликовым.
Ничего не забыто.
В 2008 году Даша вышла из школы и пропала. Она училась в пятом классе. Её сестра Юля — в выпускном.
В тот день сёстры виделись утром за завтраком и в школе на перемене. Ничего в сердце Юлии не предвещало беды. Как заботливая старшая сестра она всегда готовила для Даши обед, оставляя его на кухонном столе. А ещё спортивную форму на кровати для своей маленькой баскетболистки — в день исчезновения у Даши по расписанию была тренировка.
У Юли было четыре урока, а потом курсы по подготовке к ЕГЭ, у Даши — шесть уроков.
Когда старшая позвонила младшей в районе обеда, а та не взяла трубку, то поначалу никто не придал этому значения. Но когда вечером, придя домой, семья обнаружила нетронутыми обед и форму, у родных девочки началась паника. Все, чьи телефоны были в записной книжке, они обзвонили. Но Даши нигде не было. Мама девочек сообщила в полицию. Дашу начали искать правоохранители, потом волонтёры и весь город Омск.
Последней Дашу видела её одноклассница. С ней девочка вышла из школы. Та рассказала, что Даша пошла в сторону дома. Подружку допрашивали много раз, но её показания не менялись и не добавляли ничего нового.
«Через несколько дней после пропажи Даши был найден её телефон. Его нашли на дне колодца недалеко от школы, — рассказывает Юлия в фильме. — Из телефона не удалось достать полезную информацию».
Но появилась версия, что тело Даши могло унести из колодца подземными водами. А ещё по телефону отследили маршрут передвижения девочки: оказалось, она двигалась не в сторону дома, а в противоположном направлении.
«Даша мне снится».
Юлия вспомнила и очень трогательную историю: «Одноклассники моей сестры сбегали с уроков и искали Дашу. Потом, конечно, большой втык все получили».
А ещё одноклассники девочки и другие ученики школы вспомнили подозрительного мужчину, которого видели в тот день у школы. Был составлен фоторобот. Но ни личность этого человека, ни то, мог ли он иметь к исчезновению девочки какое-то отношение, неизвестно до сих пор. Хотя его активно искали.
Похожий мужчина, а правильнее сказать — его фоторобот был распространён в Тюмени, где в середине 90-х пропало много детей. Но подозреваемого так и не нашли. Потому понять, мог ли этот человек быть причастен к делу об исчезновении Даши, невозможно, хотя возраст и типаж маленькой омички совпадал с тюменскими жертвами.
В 2017 году в Омске произошло изнасилование. Пострадала девочка, и преступника тогда задержали. Но опять-таки не удалось доказать его причастность к исчезновению Даши.
В 2022 году мама пропавшей девочки попала на личный приём к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Спустя 16 лет сыщики вновь пошли по близлежащим домам. А ещё выяснилось, что в заведённом уголовном деле нет ДНК мамы исчезнувшей школьницы.
Юлия уточняет, что к поискам Даши привлекали экстрасенсов. Мама дважды ездила на программу «Жди меня». Омички неоднократно просились на программу «Битва экстрасенсов», но их не взяли, объяснив это словами: «Вы обычная семья, в которой потерялся ребёнок».
«Даша мне очень часто снится. Она во сне мне говорит, что хочет домой», — говорит Юля в начале фильма, а в конце сокрушается, что сделала недостаточно за эти 17 лет, раз нет результата — сестра не нашлась.
Проделана и выполняется гигантская работа.
Замначальника отдела организации розыскной деятельности Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Рамиль Маликов сообщил корреспонденту omsk.aif.ru, что возбуждённое уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство, расследуется полицией по сей день.
"Сейчас дело Даши Некрасовой ведут сотрудники отдела организации раскрытия резонансных преступлений против личности при управлении уголовного розыска. Заведённое поисковое дело состоит из нескольких сотен томов. Даша Некрасова находится в федеральном розыске. Поиски не прекращены. Отрабатывается любая деталь. Даже самая малозначительная. Это нужно понимать, так как, когда совершается преступление по отношению к несовершеннолетним, то в полном объёме отрабатывается причастность его совершившего к делу омички.
Дело на особом контроле у руководства УМВД России по Омской области, в региональном следкоме и облпрокуратуре", — рассказывает полицейский.
Отметим, что Рамиль Маликов лично участвовал в поисках ребёнка в 2008 году. В то время он работал в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску.
"Такого глобального, просто гигантского объёма работы, как с делом Даши Некрасовой, я не припомню за 30 лет. А я уже почти столько работаю в полиции. Отрабатывалось множество версий. При этом ставилась особая задача — проверить ранее судимых, в том числе за преступления против детей, связанные с половой неприкосновенностью. Проверялись состоящие на учёте граждане, склонные к насилию.
Все службы были задействованы к поиску девочки, как я помню. Каждая мало-мальски интересная информация проверялась на достоверность и полезность в поисках и раскрытии преступления.
С самого начала была сформирована оперативно-следственная группа из 15 сотрудников уголовного розыска. Эта группа много лет занималась делом девочки; поиски ведутся и сейчас, только им занимаются в отделе организации раскрытия резонансных преступлений против личности", — добавляет собеседник.
Рамиль Маликов уточняет, что нет смысла отчитываться о каких-то промежуточных результатах. Но как только дело раскроют — общественности сразу об этом сообщат.