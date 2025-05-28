В федеральном розыске. Полиция ответила, как с 2008 года ищут Дашу Некрасову

В тот день сёстры виделись утром за завтраком и в школе на перемене. Ничего в сердце Юлии не предвещало беды. Как заботливая старшая сестра она всегда готовила для Даши обед, оставляя его на кухонном столе. А ещё спортивную форму на кровати для своей маленькой баскетболистки — в день исчезновения у Даши по расписанию была тренировка.