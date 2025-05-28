За день в Красноярском крае потушено 9 пожаров

В Красноярском крае за прошедший вторник было потушено 9 пожаров, есть погибший человек. Об этом сообщило МЧС Красноярского края.
Одно из возгораний произошло на ул. Берёзовой в Лесосибирске поздней ночью из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи. В результате пожара выгорела баня на площади 15 кв. метров. Огонь потушили силами 7 человек.
Другой пожар случился в Шарыповском районе в одноэтажном доме также по причине нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. От огня пострадали кровля и стены общей площадью 63 кв. метров, домашние вещи. Возгорание ликвидировали 9 человек.
Ранее мы говорили о случившемся в Дивногорске пожаре во вторник по причине того, что мужчина уснул с сигаретой в руках, что и стало причиной возгорания. Мужчина погиб, задохнувшись дымом.