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Лесной пожар перекинулся на лесозаготовительную базу в Верхнебуреинском районе

Для тушения привлекли несколько пожарных расчётов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Этыркэн Верхнебуреинского района ведут борьбу с огнем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Пожар, который изначально охватил лесной фонд, перекинулся на отходы деревопереработки на территории лесозаготовительной базы, что располагается примерно в полутора километрах от Этыркэна.

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, который находится и в данный момент на месте происшествия, рассказал, что борьба с огнем началась еще в ночь на 28 мая, продолжается она и сейчас.

— Сейчас здесь работает три пожарных расчета: местный и прибывшие из поселений района. Помимо этого, привлечены три единицы техники «Дальневосточной авиабазы», — прокомментировал глава района.

Помимо пожаротушения, привлеченные специалисты создали разрывную линию. В администрации уточняют, что ситуация находится под контролем.