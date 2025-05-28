Росавиация: Еще семь аэропортов РФ временно ограничили полеты

В ночь на 28 мая в Росавиации заявили о временной приостановке работы двух столичных аэропортов — Внуково и Жуковского. Эти меры последовали за ограничениями в другом московском аэропорту — Домодедово. Кроме этого, в Калуге также начали действие особые правила приема воздушных судов.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил за ночь на 28 мая системы ПВО перехватили 10 дронов, направлявшихся к столице. Всего за трехчасовой период с 21:00 27 мая до полуночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 112 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.
Кроме этого, в ночь на 28 мая были введены временные ограничения на работу четырех аэропортов: во Владимире, Иванове, Костроме и Ярославле. Подобные ограничения ввели для организации безопасности полетов гражданских воздушных судов.