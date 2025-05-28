В России рассказали о схеме обмана семей участников СВО

Депутат Госдумы Сергей Колунов предупредил о новой схеме мошенничества, направленной на родственников военнослужащих, участвующих в спецоперации. По его словам, злоумышленники, чаще всего действующие из-за рубежа, предлагают семьям бойцов за деньги сообщить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья, но после получения средств исчезают. Об этом парламентарий сообщил агентству РИА Новости.