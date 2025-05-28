За три часа над РФ сбили 112 украинских БПЛА самолётного типа

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что ответные удары ВС РФ по военным целям, которые расположены на территории Украины, естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре России. Преступник должен быть наказан, и Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, заключил главный российский дипломат.