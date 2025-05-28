За три часа над РФ сбили 112 украинских БПЛА самолётного типа

Российские средства противовоздушной обороны с 21:00 мск 27 мая до 00:00 28 мая уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что над Брянской область было ликвидировано наибольшее число вражеских беспилотников — 59. Над Белгородской областью — 19, еще 13 — в Тульской области, 10 — в Курской, восемь — над территорией Орловской области и три — над Калужской.
А сутками ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 27 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть вражеских беспилотников, 56 БПЛА, была уничтожена над территорией Белгородской области.
Кроме того, накануне в российском оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кратно увеличили число атак беспилотниками и реактивными снарядами по российским объектам. В период с 20 мая 2025 года системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 2 331 дрон, в том числе 1 465 вне зоны проведения спецоперации.
Российские военные отметили, что такими провокациями Киев при поддержке отдельных стран Европы пытается сорвать переговоры, инициированные Москвой.
Однако, подчеркнули в МО России, Вооруженные силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных ударов в ответ на любые провокации со стороны Украины.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что ответные удары ВС РФ по военным целям, которые расположены на территории Украины, естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре России. Преступник должен быть наказан, и Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, заключил главный российский дипломат.
Несмотря на это, президент США Дональд Трамп продолжает выражать недовольство действиями Москвы и уже начал угрожать России. Мол, стране грозят «очень плохие вещи».
В ответ на это заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что ему известна только одна реально плохая вещь — третья мировая война. Также политик выразил надежду, что в США это понимают.