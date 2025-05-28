Ранее магазин был разграблен и поврежден бойцами ВСУ во время их рейда в Курскую область, о чем свидетельствуют фото и видео в соцсетях. Суджанскую «Пятерочку», которую военнослужащие ВСУ упорно удерживали, освободили вместе с остальной территорией города. Восстановление магазина и других объектов могут поручить пленным украинским боевикам, если данная инициатива получит поддержку, сообщает MK.RU.