Малолетний ребёнок упал с трёхметровой подпорной стены во Владивостоке

Как утверждают родители учеников МБОУ СОШ № 21, охрана школы знала, что дети оборудовали себе место для игр в опасном месте, и периодически разгоняла ребят, но предотвратить несчастный случай сотрудникам всё-таки не удалось. Также родители заявляют, что в 2021 году выделялись средства на установку ограждения над подпорной стеной для предотвращения таких инцидентов, но за четыре года забора так и не появилось, и директор школы не даёт пояснений родителям, где ограда и где деньги, с родителями пострадавшего ребёнка администрация школы якобы не связывалась по факту инцидента. Когда родители обратились в школу сами, то получили скупой ответ, что информация «принята к сведению».