Малолетний ребёнок упал с трёхметровой подпорной стены во Владивостоке

Информацию об инциденте распространяют в социальных сетях. Утверждается, что 22 мая 2025 года дети играли на косогоре, укреплённом подпорной стеной, организовав себе «штаб» под деревом. Мальчик оступился и упал с трёхметровой высоты, получив сотрясение мозга и ушиб теменной области, диагноз подтверждён в медицинском учреждении.
Как утверждают родители учеников МБОУ СОШ № 21, охрана школы знала, что дети оборудовали себе место для игр в опасном месте, и периодически разгоняла ребят, но предотвратить несчастный случай сотрудникам всё-таки не удалось. Также родители заявляют, что в 2021 году выделялись средства на установку ограждения над подпорной стеной для предотвращения таких инцидентов, но за четыре года забора так и не появилось, и директор школы не даёт пояснений родителям, где ограда и где деньги, с родителями пострадавшего ребёнка администрация школы якобы не связывалась по факту инцидента. Когда родители обратились в школу сами, то получили скупой ответ, что информация «принята к сведению».
На публикацию о несчастном случае на территории школы отреагировали в МЦУ Владивостока, сообщив, что информация передана специалистам управления по работе с муниципальными учреждениями образования для проведения проверки.
Ранее сообщалось, что прокуратура разбирается с нарушениями требований безопасности в другой школе — МБОУ СОШ № 18. На «Последнем звонке» школьники станцевали на краю крыши школы, которая не является эксплуатируемой и не огорожена. Потенциально опасное для жизни и здоровья ребят мероприятие якобы было одобрено педагогами.