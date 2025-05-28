В Самаре обстреляли автобус № 22 с пассажирами на ул. Авроры

На улице Авроры в Самаре произошел инцидент, в ходе которого хулиганы обстреляли автобус № 22. В момент нападения в салоне находились пассажиры, однако, к счастью, никто не пострадал.
В результате были повреждены стекла транспортного средства.
Информация о происшествии со ссылкой на пресс-службу городской администрации опубликована на портале «СитиТраффик».
В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента и выявить виновных.
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