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В Самаре обстреляли автобус № 22 с пассажирами на ул. Авроры

На улице Авроры в Самаре произошел инцидент, в ходе которого хулиганы обстреляли автобус № 22.

На улице Авроры в Самаре произошел инцидент, в ходе которого хулиганы обстреляли автобус № 22. В момент нападения в салоне находились пассажиры, однако, к счастью, никто не пострадал.

В результате были повреждены стекла транспортного средства.

Информация о происшествии со ссылкой на пресс-службу городской администрации опубликована на портале «СитиТраффик».

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента и выявить виновных.

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