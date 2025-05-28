Погибли все пострадавшие в результате взрыва зернохранилища в Алматинской области

Мы разделяем эту боль и делаем всё возможное, чтобы поддержать семьи в этот крайне тяжелый период. В дополнение к страховым выплатам, предусмотренным законом и действующими корпоративными программами, компания окажет дополнительную материальную помощь семьям погибших. Мы берем на себя все расходы, связанные с организацией похорон, а также обеспечим полное погашение возможных долговых обязательств наших ушедших коллег. Каждой семье будет предоставлена психологическая и юридическая поддержка, а также индивидуальное сопровождение по мере необходимости.