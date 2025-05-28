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Погибли все пострадавшие в результате взрыва зернохранилища в Алматинской области

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. В Алматинской области погибли все пострадавшие в результате взрыва зернохранилища.

Источник: ДЧС Алматинской области

Как сообщили в ДЧС региона, возгорание произошло в результате взрыва пылевоздушной смеси зерновых отходов, находившихся на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной.

Для установления причины произошедшего на место направлены сотрудники Испытательной исследовательской пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области. В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек личного состава и 31 единица техники ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы и местных исполнительных органов.

сообщили спасатели

Руководство АО «АзияАгроФуд», на предприятии которого произошло ЧП, прокомментировало смерть работников.

Мы разделяем эту боль и делаем всё возможное, чтобы поддержать семьи в этот крайне тяжелый период. В дополнение к страховым выплатам, предусмотренным законом и действующими корпоративными программами, компания окажет дополнительную материальную помощь семьям погибших. Мы берем на себя все расходы, связанные с организацией похорон, а также обеспечим полное погашение возможных долговых обязательств наших ушедших коллег. Каждой семье будет предоставлена психологическая и юридическая поддержка, а также индивидуальное сопровождение по мере необходимости.

отметили в компании

Также пообещали оказывать помощь столько, сколько потребуется. В настоящее время ведется тщательное расследование причин произошедшего, подчеркнули в компании.

Трагедия произошла 23 мая, на элеваторе комбикормового завода в селе Жибек Жолы взорвалась мучная пыль, после чего начался пожар. Один рабочий погиб на месте, трое были госпитализированы в Карасайскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии все они скончались.