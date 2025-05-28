Трое рыбаков пропали в Нукутском районе

В полицию обратился один из родственников пропавших. Он сообщил, что его 35-летний брат поехал на рыбалку с двумя знакомыми, 36 и 55 лет, и не вернулся, на связь не выходит. Ловить рыбу мужчины отправились у деревни Русский Мельхитуй.
Установлено, что один из рыбаков утром не обнаружил на берегу свою резиновую моторную лодку. Мужчины проехали около километра вдоль берега и нашли лодку. Один из мужчин попытался добраться до неё вплавь. Через некоторое время оставшиеся нашли на берегу брошенную металлическую лодку и отправились на помощь другу, но ветер усилился, их начало сносить. Один из мужчин сумел позвонить брату и рассказать о происшествии. Вскоре связь с ними пропала.
Полицейские обнаружили автомобиль пропавших в местности Ильинский залив в восьми километрах северо-западнее деревни Русский Мельхитуй.
Поиски продолжаются.