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Трое рыбаков пропали в Нукутском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратился один из родственников пропавших. Он сообщил, что его 35-летний брат поехал на рыбалку с двумя знакомыми, 36 и 55 лет, и не вернулся, на связь не выходит. Ловить рыбу мужчины отправились у деревни Русский Мельхитуй.

Установлено, что один из рыбаков утром не обнаружил на берегу свою резиновую моторную лодку. Мужчины проехали около километра вдоль берега и нашли лодку. Один из мужчин попытался добраться до неё вплавь. Через некоторое время оставшиеся нашли на берегу брошенную металлическую лодку и отправились на помощь другу, но ветер усилился, их начало сносить. Один из мужчин сумел позвонить брату и рассказать о происшествии. Вскоре связь с ними пропала.

Полицейские обнаружили автомобиль пропавших в местности Ильинский залив в восьми километрах северо-западнее деревни Русский Мельхитуй.

Поиски продолжаются.