Трое рыбаков пропали в Нукутском районе

Установлено, что один из рыбаков утром не обнаружил на берегу свою резиновую моторную лодку. Мужчины проехали около километра вдоль берега и нашли лодку. Один из мужчин попытался добраться до неё вплавь. Через некоторое время оставшиеся нашли на берегу брошенную металлическую лодку и отправились на помощь другу, но ветер усилился, их начало сносить. Один из мужчин сумел позвонить брату и рассказать о происшествии. Вскоре связь с ними пропала.