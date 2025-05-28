Неадекват пережил нападение аллигатора и напал на полицейских с ножницами

Затем Шульц с трудом выбрался на сушу — на его теле имелись повреждения, которые очевидцы идентифицировали как следы от укусов рептилий. Однако это не остановило Шульца: вооружившись садовым секатором, он предпринял попытку взлома чужого автомобиля.