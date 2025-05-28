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Неадекват пережил нападение аллигатора и напал на полицейских с ножницами

В Соединённых Штатах Америки мужчина, избежавший гибели в челюстях аллигатора, совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов и был ликвидирован стражами правопорядка.

В Соединённых Штатах Америки мужчина, избежавший гибели в челюстях аллигатора, совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов и был ликвидирован стражами правопорядка. Об инциденте сообщает интернет-издание MyTwinTiers.com.

Чрезвычайное происшествие случилось 26 мая 2025 года в городке Лейкланд (штат Флорида). 42-летний Тимоти Шульц привлёк внимание местных жителей неадекватным поведением, а затем оказался в водоёме, населённом аллигаторами. Свидетели попытались оказать помощь, однако мужчина проявлял агрессию — рычал на спасителей — и отказался от спасательного круга.

Затем Шульц с трудом выбрался на сушу — на его теле имелись повреждения, которые очевидцы идентифицировали как следы от укусов рептилий. Однако это не остановило Шульца: вооружившись садовым секатором, он предпринял попытку взлома чужого автомобиля.

Прибывшие на вызов стражи порядка попытались задержать нарушителя, но тот атаковал их, вынудив применить электрошокер. Табельное оружие не возымело эффекта — агрессор попытался проникнуть в полицейский транспорт, чтобы завладеть огнестрельным оружием. В ответ двое офицеров произвели смертоносные выстрелы. Уточняется, что спасти мужчину не удалось.

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