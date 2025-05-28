Гости аэропорта Внуково спят в клумбах в ожидании рейсов. Видео

Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье сегодня ночью и утром. Число ограничивших полеты за ночь аэропортов достигло девяти, следует из данных Росавиации. Многие рейсы задерживаются, временные ограничения на вылет и посадку самолетов действуют уже больше пяти часов на фоне атак БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 атаковавших регион дронах.