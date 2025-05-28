Бастрыкин потребовал наказать 15-летнего мотоциклиста, сбившего школьника в Златоусте

Напомним, все произошло вечером 26 мая. По данным ГАИ, у дома 157 по улице 2-я Нагорная 15-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом Кews К10 без государственного регистрационного знака (транспортное средство регистрации не подлежит), совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.