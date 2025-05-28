Подросток напал на сверстников с ножом, а потом спалил целый дом. Видео

«Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних», — сообщили представители СК РФ в своем telegram-канале. По данным следствия, группа подростков находилась в доме, когда один из присутствующих напал на сверстников с ножом. В результате нападения четверо несовершеннолетних погибли на месте, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.