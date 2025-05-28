Юноша убил четырех друзей и сам погиб на пожаре в Байкальске

Ночью в Байкальске произошел пожар в частном жилом доме. При осмотре места происшествия были найдены тела пятерых несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в доме на территории садового товарищества «Горный Байкал» находилась компания подростков. По версии следствия, группа подростков отдыхала в частном доме в СНТ Слюдянского района. В какой-то момент один из парней нанес ножевые ранения находившимся в компании девушкам и парням, смертельно ранив четырех человек, пишет ИА IrkutskMedia.