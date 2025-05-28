Леопард растерзал женщину на глазах у ее детей

Телеканал NDTV сообщил, что в Индии леопард растерзал женщину, которая спала на крыше дома. Утоняется, что инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Айодхьяпурва.
Как отмечает издание, 48-летняя Захира спала на открытой крыше вместе со своими детьми. В какой-то момент появился хищник и набросился на женщину.
«Захира вместе со зверем упала с крыши дома. Дети подняли шум и позвали на помощь. Леопард убежал, но женщину спасти не удалось, она истекла кровью», — сообщило издание.
После инцидента местные власти выплатили семье пострадавшей десять тысяч рупий в качестве экстренной компенсации.
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