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Леопард растерзал женщину на глазах у ее детей

Телеканал NDTV сообщил, что в Индии леопард растерзал женщину, которая спала на крыше дома.

Телеканал NDTV сообщил, что в Индии леопард растерзал женщину, которая спала на крыше дома. Утоняется, что инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, в деревне Айодхьяпурва.

Как отмечает издание, 48-летняя Захира спала на открытой крыше вместе со своими детьми. В какой-то момент появился хищник и набросился на женщину.

«Захира вместе со зверем упала с крыши дома. Дети подняли шум и позвали на помощь. Леопард убежал, но женщину спасти не удалось, она истекла кровью», — сообщило издание.

После инцидента местные власти выплатили семье пострадавшей десять тысяч рупий в качестве экстренной компенсации.

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