Поднявшийся на 3 км в небо парапланерист едва не замерз насмерть

Как сообщает издание Need to know, мужчина утратил управление летательным аппаратом, оказавшись в зоне интенсивной облачности. Это явление, известное среди пилотов свободнолетающих конструкций, возникает при попадании в восходящие потоки, сопровождающиеся резкими температурными колебаниями.