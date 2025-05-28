Поднявшийся на 3 км в небо парапланерист едва не замерз насмерть

В Китае парапланерист Лю Гэ оказался на грани гибели от переохлаждения во время полёта над горным массивом Цилянь на севере страны. Экстремальная ситуация возникла, когда спортсмен достиг высоты приблизительно 3000 метров над уровнем моря.