Массовое убийство подростков произошло в Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после массового убийства несовершеннолетних в частном доме. Трагедия произошла в ночь на 28 мая в садоводческом товариществе «Горный Байкал» города Байкальска, сообщает СК России.
«Сегодня ночью в городе Байкальске Иркутской области произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних», — рассказало ведомство.
По предварительным данным, во время конфликта один из молодых людей напал на группу подростков с ножом, в результате чего четверо погибли на месте. Еще четверо получили травмы и были госпитализированы.
После нападения подозреваемый поджег дом и погиб в огне. На момент тушения пожара сотрудники экстренных служб обнаружили тела пятерых человек, включая самого нападавшего. Следственные органы классифицировали произошедшее как убийство двух и более лиц и покушение на убийство.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели новорожденной девочки на Чукотке.