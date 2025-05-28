В районе Омской области водитель квадроцикла перевернулась и погибла

Вчера 27 мая около 21:40 в ОМВД России по Павлоградскому району поступило сообщение о смертельном ДТП. 36-летняя женщина ехала по полевой дороге села Ясная Поляна и не справилась с управлением.
Женщина-водитель ехала на квадроцикле «Хамер», на мокрой дороге он перевернулся. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия еще до приезда скорой. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит проверка.
Ранее мы писали, что вчера на дороге Омск—Тара в ДТП погиб водитель, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.