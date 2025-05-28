Страшная подростковая поножовщина: подросток зарезал четырех сверстником и сам погиб при пожаре

«В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — сообщили в СК.