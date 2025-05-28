Страшная подростковая поножовщина: подросток зарезал четырех сверстником и сам погиб при пожаре

В ночь на 28 мая 2025 года в садовом товариществе «Горный Байкал» под Байкальском произошло ЧП с гибелью пятерых подростков. По данным Следственного комитета РФ, один из них напал на остальных с ножом, после чего устроил поджог и погиб в огне.
Возгорание частного дома обнаружили ночью. На месте нашли тела пятерых несовершеннолетних, еще четверых с травмами доставили в больницу.
«В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — сообщили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц (п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Ранее в Воронежской области 48-летний мужчина сам сообщил в полицию об убийстве своей 49-летней супруги. По данным следствия, в квартире одного из домов микрорайона Северный произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил жену ножом в грудь, что привело к ее смерти на месте.