Глава Омской области прокомментировал странные «взрывы»

«Доброе утро, уважаемые омичи! Ночью поступала информация о том, что слышны громкие звуки. Была направлена проверка сотрудников полиции, МЧС. Проверка никаких проблемных моментов не выявила. У нас все спокойно. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня. Если будет какая-то дополнительная информация, обязательно вас проинформирую», — заявил Хоценко в telegram-канале.