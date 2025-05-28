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Причины получения ожогов пассажирами автобуса в Челябинске доложат в Москву

Причины получения ожогов пассажирами автобуса в Челябинске доложат в Москву, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что во время следования автобуса по маршруту по улице Энгельса получили различные ожоги в результате неисправности системы кондиционирования две пассажирки.

Отмечалось, что водитель не принял мер по оказанию помощи пострадавшим, им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения.

По факту уже возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя регионального СУ Алексею Шавкунову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, ожоги получили пассажиры автобуса № 51 в результате неисправности системы кондиционирования или отопления. Будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки.