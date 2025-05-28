Причины получения ожогов пассажирами автобуса в Челябинске доложат в Москву

Ранее сообщалось, что во время следования автобуса по маршруту по улице Энгельса получили различные ожоги в результате неисправности системы кондиционирования две пассажирки.
Отмечалось, что водитель не принял мер по оказанию помощи пострадавшим, им пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения.
По факту уже возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя регионального СУ Алексею Шавкунову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Напомним, ожоги получили пассажиры автобуса № 51 в результате неисправности системы кондиционирования или отопления. Будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки.