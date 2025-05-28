В Иркутской области расследуют дело об убийстве группы подростков

Тела пяти подростков были обнаружены на месте пожара в городе Байкальске Иркутской области. По данным следствия, виновником случившегося может быть один из погибших.
Как сообщили в региональном СУ СКР, инцидент произошел сегодня ночью. Установлено, что в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из подростков напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо несовершеннолетних скончались на месте, еще четверо получили травмы и были госпитализированы. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в результате пожара.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Приморском крае мужчина был задержан за убийство брата во время застолья.
Сообщалось также, что в Казани задержали иностранца по подозрению в убийстве жены, тренера и основательницы школы и турнира «Вдохновение» Елены Рябининой.