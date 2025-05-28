В Иркутской области расследуют дело об убийстве группы подростков

Как сообщили в региональном СУ СКР, инцидент произошел сегодня ночью. Установлено, что в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из подростков напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо несовершеннолетних скончались на месте, еще четверо получили травмы и были госпитализированы. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в результате пожара.