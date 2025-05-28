Житель Новосибирской области подговорил знакомую взять вину за ДТП на себя

Суд в Новосибирской области рассмотрит уголовное дело о хулиганстве и ДТП. Одним из обвиняемых проходит мужчина, который подговорил свою знакомую взять на себя вину за аварию с подростком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Все произошло летом прошлого года в Тогучине. Началось все с того, что трое мужчин намеренно спровоцировали конфликт с компанией, отдыхающей в одном из кафе в городе. Обвиняемые избили оппонентов, при этом в одного из них выстрелили из травматического пистолета.
— Спустя полтора месяца один из нападавших стал участником ДТП. Он, управляя «Лексусом», выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом под управлением несовершеннолетнего водителя. Затем он подговорил свою знакомую взять вину на себя, — добавили в ведомстве.
Уголовное дело направили на рассмотрение в Тогучинский районный суд.