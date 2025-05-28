Житель Новосибирской области подговорил знакомую взять вину за ДТП на себя

Все произошло летом прошлого года в Тогучине. Началось все с того, что трое мужчин намеренно спровоцировали конфликт с компанией, отдыхающей в одном из кафе в городе. Обвиняемые избили оппонентов, при этом в одного из них выстрелили из травматического пистолета.