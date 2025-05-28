Губернатор Приангарья прокомментировал убийство четырех подростков в Байкальске

Пять подростков погибли в Байкальске этой ночью, еще четверо находятся в больнице — врачи делают всё возможное, чтобы спасти ребят. По предварительной информации главы Байкальска Василия Темгеневского, ребята с разрешения родителей компанией отмечали день рождения в садоводстве. В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать на подростков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.