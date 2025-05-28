Губернатор Приангарья прокомментировал убийство четырех подростков в Байкальске

Пять подростков погибли в Байкальске этой ночью, еще четверо находятся в больнице — врачи делают всё возможное, чтобы спасти ребят. По предварительной информации главы Байкальска Василия Темгеневского, ребята с разрешения родителей компанией отмечали день рождения в садоводстве. В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать на подростков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.
Сотрудники СК и полиция немедленно выехали на место. Установлено, что нападавший также поджёг дом и погиб. Раненых ребят госпитализировали. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжёлом состоянии.
«По моему поручению в Байкальске создан оперативный штаб. Для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Кроме того, с командой психологов на место отправились глава Минздрава Андрей Модестов, глава Минобра Максим Парфенов, глава Минсоца Владимир Родионов и Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева», — отметил глава региона.
Возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте. Предварительно, ни один из подростков не состоял на учёте в КДН. Правительству региона и комиссии по делам несовершеннолетних поручено разработать детальный план дополнительных профилактических мероприятий, учитывая все обстоятельства трагедии.